Россиянам дали совет по покупке недвижимости при высокой ставке ЦБ

Экономист Беляев посоветовал мечтающим о покупке квартиры ждать

Большинство квартир в России покупалось с помощью ипотеки, теперь же, когда ставки по кредитам стали фактически запретительными, россиянам стоит выжидать, считает кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Такой совет он дал в беседе с «Лентой.ру» тем, кто мечтает о приобретении жилья, но не располагает необходимой для этого суммой.

«Теперь советовать можно только выжидательную позицию занять, а деньги, которые у вас есть на первоначальный взнос, положить в банк для того, чтобы у вас хоть какое-то шло накопление и потом докредитоваться можно было на меньшую сумму. Глядишь, где-то в обозримом будущем через год-два, может, будет ставка понижаться, а пока деньги пусть работают в банке», — поделился Беляев.

Средний уровень ставок по рыночной ипотеке в России превысил 25 процентов годовых. Об этом сообщил Telegram-канал «РБК Недвижимость».

Ранее аналитики сошлись во мнении, что пик повышения ключевой ставки в России еще не пройден и уже на ближайшем заседании показатель могут увеличить до 23 процентов годовых.

