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08:30, 28 октября 2024Экономика

Россиян предупредили о дальнейшем повышении ключевой ставки Центробанком

Аналитик Беленькая: на декабрьском заседании ЦБ ставку могут повысить до 23 %

Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Пик повышения ключевой ставки в России еще не пройден, и уже на ближайшем заседании показатель могут увеличить до 23 процентов годовых. О дальнейшем ужесточении политики Центробанка предупредили опрошенные «Ведомостями» аналитики.

Новый прогноз Центробанка по ставке до конца 2024-го составляет 21-21,3 процента. Так, согласно озвученному Центробанком сигналу, показатели денежно-кредитной политики (ДКП) могут ужесточить на ближайшем декабрьском заседании, отметила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. Аналогичного мнения придерживается главный экономист «Т-инвестиций» Софья Донец.

В 2025 году, с учетом ожидаемых темпов роста цен в стране реальная ключевая ставка может превысить 10 процентов — как отмечает Беленькая, частные компании без большой финансовой подушки и связи с государством могут не пережить столь долгий период дорогих кредитов. По словам главы «Ростеха» Сергея Чемезова, жесткая ДКП тормозит рост промышленности.

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Повышая ставку, ЦБ пытается компенсировать проинфляционные факторы в экономике, которые находятся вне зоны его контроля, однако такие меры могут привести к сокращению частных инвестиций, а возможно, и закрытию части бизнеса. Это в свою очередь негативно влияет на будущее предложение и развитие экономики и может «увеличить риски рецессии или стагфляции», предупредила Беленькая.

В пятницу, 25 октября, совет директоров Банка России решил поднять ключевую ставку сразу на два процентных пункта, до 21 процента. Предыдущий рекордный уровень ставки, 20 процентов, был зафиксирован в марте 2022 года, когда сразу после начала боевых действий на Украине потребовалось резко ужесточить денежно-кредитную политику (ДКП). Новый максимум объяснили ускорением инфляции и ростом инфляционных ожиданий населения и бизнеса.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что действовать более жестко регулятор заставляет перегрев российской экономики, который оказался сильнее предыдущих прогнозов, Такая ситуация приводит к консервативной реакции на проинфляционные риски, и в дальнейшем уровень жесткости денежно-кредитной политики (ДКП) будет определяться задачей возвращения инфляции к цели. Пока же Центробанк не наблюдает признаков замедления роста цен. С сентября в России вновь ускорились текущие темпы роста цен, инфляционные ожидания усилились, а базовая инфляция превысила уровень в девять процентов. Дополнительно продолжило быстро расти кредитование, а предприятия в стране стали все чаще испытывать сложности с наращиванием выпуска товаров и услуг из-за ограниченности трудовых ресурсов и высокой загрузки мощностей.

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