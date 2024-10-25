Центробанк повысил прогноз по ключевой ставке в России

Банк России изменил прогноз средней ключевой ставки на 2024 год до 17,5 %

Банк России повысил прогноз по средней ключевой ставки на 2024 год до 17,5 процента. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

В Центробанке ожидают среднюю ключевую ставку на уровне 17,5 процента вместо 16,9-17,4 процента, прогнозируемых ранее. Средний показатель до конца 2024 года, по оценкам ЦБ, будет находиться в диапазоне 21-21,3 процента.

Ожидаемая ключевая ставка на 2025 год также была изменена с 14-16 до 17-20 процентов. По прогнозу регулятора, в 2026 году она составит 12-13 вместо ожидаемых ранее 10-11 процентов. В 2027 году ЦБ ждет среднюю ключевую ставку на уровне 7,5-8,5 процента.

По итогам заседания совета директоров в пятницу, 25 октября, Банк России поднял ключевую ставку сразу на два пункта, до 21 процента. Аналитики полагали, что поводом для повышения ставки станут сохраняющийся уровень инфляции и растущие инфляционные ожидания, но большинство из них ожидало роста до 20 процентов годовых.

Следующее заседание совета директоров ЦБ намечено на 20 декабря, и регулятор сразу предупредил, что на нем будет рассматриваться новое повышение ставки. За все время Эльвиры Набиуллиной на посту руководителя ЦБ такого рода предупреждения всегда реализовывались.