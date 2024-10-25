Набиуллина сообщила о более сильном перегреве экономики

Глава ЦБ Набиуллина признала недооценку перегрева российской экономики

Перегрев российской экономики оказался сильнее предыдущих прогнозов, что и заставляет Центробанк действовать более жестко. Об этом на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров заявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина, сообщает Telegram-канал ЦБ.

По ее словам, такая ситуация приводит к консервативной реакции на проинфляционные риски, и в дальнейшем уровень жесткости денежно-кредитной политики (ДКП) будет определяться задачей возвращения инфляции к цели. Именно этим объясняется решение повысить ключевую ставку сразу до рекордных 21 процента годовых, хотя большинство аналитиков ожидало только 20 процентов.

Набиуллина указала, что в следующем году средний уровень ключевой ставки может оказаться выше, чем в 2024-м — 17-20 процентов годовых против 17,5 процента. В 2026 году ожидать ставки ниже десяти процентов также не стоит, по предварительным оценкам, она составит 12-13 процентов. И только в 2027 году ставка достигнет нейтральных 7,5-8,5 процента.

Председатель ЦБ подчеркнула, что риски для исполнения прогноза остаются прежними. Среди них дисбаланс спроса и предложения, который может быть связан с дефицитом кадров и ростом ограничений для производства, а также геополитика, влияние инфляционных ожиданий населения и бизнеса и ухудшение условий внешней торговли.

В декабре прошлого года, когда регулятор повысил ставку до 16 процентов, Набиуллина сравнила экономику с автомобилем, у которого перегревается двигатель. Она объяснила, что если не обращать на проблему внимания и давить на газ, то мотор заглохнет, и машина остановится вовсе. «Ехать, возможно, будем быстро, но недолго», — отмечала она.