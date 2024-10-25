Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:55, 25 октября 2024Экономика

Набиуллина сообщила о более сильном перегреве экономики

Глава ЦБ Набиуллина признала недооценку перегрева российской экономики

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Перегрев российской экономики оказался сильнее предыдущих прогнозов, что и заставляет Центробанк действовать более жестко. Об этом на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров заявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина, сообщает Telegram-канал ЦБ.

По ее словам, такая ситуация приводит к консервативной реакции на проинфляционные риски, и в дальнейшем уровень жесткости денежно-кредитной политики (ДКП) будет определяться задачей возвращения инфляции к цели. Именно этим объясняется решение повысить ключевую ставку сразу до рекордных 21 процента годовых, хотя большинство аналитиков ожидало только 20 процентов.

Набиуллина указала, что в следующем году средний уровень ключевой ставки может оказаться выше, чем в 2024-м — 17-20 процентов годовых против 17,5 процента. В 2026 году ожидать ставки ниже десяти процентов также не стоит, по предварительным оценкам, она составит 12-13 процентов. И только в 2027 году ставка достигнет нейтральных 7,5-8,5 процента.

Председатель ЦБ подчеркнула, что риски для исполнения прогноза остаются прежними. Среди них дисбаланс спроса и предложения, который может быть связан с дефицитом кадров и ростом ограничений для производства, а также геополитика, влияние инфляционных ожиданий населения и бизнеса и ухудшение условий внешней торговли.

В декабре прошлого года, когда регулятор повысил ставку до 16 процентов, Набиуллина сравнила экономику с автомобилем, у которого перегревается двигатель. Она объяснила, что если не обращать на проблему внимания и давить на газ, то мотор заглохнет, и машина остановится вовсе. «Ехать, возможно, будем быстро, но недолго», — отмечала она.

Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Обсудить
      Последние новости

      Центробанк поднял ставку до 21 процента. Чем это решение обернется для российской экономики?

      Бразильский капитан «Зенита» получил российский паспорт

      Стало известно об уничтожении украинскими военными редчайшего собственного беспилотника

      Санду перечислила последствия для Молдавии в случае ее поражения

      Набиуллина сообщила о более сильном перегреве экономики

      Жильцы московского дома пожаловались на мышей в кроватях

      Ставшая мемом на Олимпиаде брейк-дансерша снялась для модного журнала

      Набиуллина заявила об отсутствии признаков замедления роста цен в России

      Стали известны подробности о «Грозовом перевале» с Марго Робби

      Начальника российского СИЗО арестовали за крупную взятку

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше