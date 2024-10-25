Набиуллина заявила об отсутствии признаков замедления роста цен в России

Набиуллина: ЦБ не наблюдает признаков замедления инфляции в России

Центробанк не наблюдает признаков замедления роста цен в России. Об отсутствии таких сигналов заявила председатель правления регулятора Эльвира Набиуллина, ее слова приводит ТАСС.

По словам главы ЦБ, с сентября в России вновь ускорились текущие темпы роста цен, инфляционные ожидания усилились, а базовая инфляция превысила уровень в девять процентов. Дополнительно продолжило быстро расти кредитование, а предприятия в стране стали все чаще испытывать сложности с наращиванием выпуска товаров и услуг из-за ограниченности трудовых ресурсов и высокой загрузки мощностей.

Кроме того, среди факторов, мешающих усилиям ЦБ в борьбе с инфляцией, стало дополнительное увеличение бюджетных расходов и повышенная индексации тарифов, в том числе — увеличение утилизационного сбора. Некоторые из этих факторов уже отразились в высокой инфляции, которая составит 8-8,5 процента, а часть — реализуется позднее.

«Чтобы сдержать ускорившийся рост цен, нам потребуется значительно большая жесткость денежно-кредитной политики (ДКП) в следующем году. Более высокая траектория ключевой ставки должна вернуть инфляцию к цели», — подчеркнула Набиуллина.

По итогам заседания совета директоров в пятницу, 25 октября, Банк России принял решение поднять ключевую ставку сразу на два процентных пункта, до 21 процента. Предыдущий рекордный уровень ставки, 20 процентов, был зафиксирован в марте 2022 года, когда сразу после начала боевых действий на Украине потребовалось резко ужесточить ДКП.

Прогноз инфляции по итогам 2024 года вырос до 8-8,5 процента: регулятор полагает, что рост цен в 2024 году превысит уровень 2023 года, что полностью расходится с прогнозами за последний год.

Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев раскритиковал увеличение Центробанком ключевой ставки до рекордных за 22 года значений и призвал заморозить ее на низком уровне. Депутат назвал методику регулятора «самой настоящей диверсией»: по его словам, ключевую ставку можно заморозить на низком уровне, и для такого у страны есть достаточно золотовалютных резервов.