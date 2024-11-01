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01:30, 1 ноября 2024Мир

Предсказан последний «подарок» Джо Байдена для Украины

Политтехнолог Дубравский: Байден перед уходом передаст ВСУ дальнобойное оружие
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент США Джо Байден, полномочия которого истекают в январе 2025 года, может принять решение передать Вооруженным силам Украины (ВСУ) дальнобойное оружие незадолго до своей отставки. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал политтехнолог и политический аналитик Павел Дубравский.

По его словам, Джо Байден, вероятно, решится на передать последний «подарок» сразу после президентских выборов. Таким образом, он, с одной стороны, не подставит свою возможную преемницу Камалу Харрис, с другой — не будет скован мнением своих советников из-за завершения карьеры.

« Почему? Он больше не будет переизбираться и может делать все, что посчитает лично правильным в сложившейся ситуации», — рассудил Павел Дубравский.

При этом политолог заверил, что даже если этого не случится, Демократическая партия в любом случае продолжит лоббировать поставки оружия Украине.

«В этом случае все зависит от исходов выборов в Конгресс, которые пройдут параллельно с президентскими выборами. Разделенный Конгресс для республиканцев, к слову, действительно может быть отчасти выгоден», — заверил он.

Ранее Павел Дубравский рассказал про невыгодный для России исход американских выборов. Он уверен, что ни гипотетическая победа Дональда Трампа, ни Камалы Харрис не приведут к окончанию конфронтации между США и Россией.

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