В пригороде Харькова после взрывов вспыхнул пожар

Глава ОВА Синегубов: в Дергачах после взрывов начался пожар

В городе Дергачи в Харьковской области Украины вспыхнул пожар. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

Возгорание произошло в результате взрывов. Где именно случился пожар, не уточняется. Синегубов рассказал, что на место происшествия выехали профильные службы.

Кроме того, по его данным, еще один взрыв был зафиксирован в окрестностях Харькова. Подробности пока неизвестны.

Ранее взрывы раздались в Киеве. Вскоре после этого мощный взрыв прогремел в Одессе. Мэр города Геннадий Труханов призвал жителей прятаться в укрытиях.