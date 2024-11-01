Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
02:08, 1 ноября 2024Бывший СССР

В пригороде Харькова после взрывов вспыхнул пожар

Глава ОВА Синегубов: в Дергачах после взрывов начался пожар
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Vitalii Hnidyi / Reuters

В городе Дергачи в Харьковской области Украины вспыхнул пожар. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

Возгорание произошло в результате взрывов. Где именно случился пожар, не уточняется. Синегубов рассказал, что на место происшествия выехали профильные службы.

Кроме того, по его данным, еще один взрыв был зафиксирован в окрестностях Харькова. Подробности пока неизвестны.

Ранее взрывы раздались в Киеве. Вскоре после этого мощный взрыв прогремел в Одессе. Мэр города Геннадий Труханов призвал жителей прятаться в укрытиях.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      США обратились с просьбой к Зеленскому до начала СВО. Что просил Вашингтон?

      В пригороде Харькова после взрывов вспыхнул пожар

      Уролог назвал идеальное питание для мужского сексуального здоровья

      Дочь мэра совратила 15-летнего школьника

      Россиянам рассказали о способах выгодно снять квартиру

      Лавров посетит страну ЕС впервые с начала СВО

      ВСУ обстреляли храм в Авдеевке

      Пропавший из архива в России указ Петра II продали во Франции

      Предсказан последний «подарок» Джо Байдена для Украины

      В Польше предупредили о последствиях захвата Россией танков Abrams

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше