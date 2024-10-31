В Киеве прогремели взрывы

«Страна.ua»: в Киеве раздались взрывы

В четверг, 31 октября, в Киеве раздались взрывы. Об этом сообщило издание «Страна.ua» в Telegram.

По данным Киевской городской военной администрации, сработала система противовоздушной обороны. Подробностей произошедшего не приводится, информации о повреждениях нет.

Ранее сообщалось, что в Киеве повреждено здание Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ). Здание получило повреждения в результате падения обломков сбитого беспилотника.

25 октября мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Соломенском районе города прогремели взрывы. По его словам, в один из домов врезался беспилотник, в результате чего начался пожар.