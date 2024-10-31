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22:05, 31 октября 2024Бывший СССР

В Киеве прогремели взрывы

«Страна.ua»: в Киеве раздались взрывы
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В четверг, 31 октября, в Киеве раздались взрывы. Об этом сообщило издание «Страна.ua» в Telegram.

По данным Киевской городской военной администрации, сработала система противовоздушной обороны. Подробностей произошедшего не приводится, информации о повреждениях нет.

Ранее сообщалось, что в Киеве повреждено здание Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ). Здание получило повреждения в результате падения обломков сбитого беспилотника.

25 октября мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Соломенском районе города прогремели взрывы. По его словам, в один из домов врезался беспилотник, в результате чего начался пожар.

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