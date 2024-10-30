Мосийчук: в Киеве взрывом беспилотника повреждено здание Генштаба ВСУ

В Киеве повреждено здание Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил бывший депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Здание получило повреждения в результате падения обломков сбитого беспилотника. Прочих подробностей он не раскрывал.

«Ночью было попадание обломков сбитого вражеского БПЛА по одному из зданий Генерального штаба ВСУ», — написал он.

Днем ранее в нескольких регионах Украины прозвучали взрывы

29 октября Украина подверглась атаке в нескольких регионах. Утром взрывы раздались в Киеве. Подробности не раскрывались. При этом мэр города Виталий Кличко сообщил, что в Соломенский район были направлены бригады скорой медицинской помощи.

Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, в украинской столице была объявлена воздушная тревога. Сигнал тревоги также звучал в Киевской, Житомирской и Черниговской областях.

Позднее появилось сообщение о взрывах на севере страны в Сумах, в какой именно части города они произошли, не уточняется. Информация о получивших повреждения объектах инфраструктуры отсутствует.

Взрыв в Сумах раздался на фоне воздушной тревоги. Она была объявлена в Сумской области около 09:20 по московскому времени.

В 13:27 по московскому времени появилось сообщение о первом взрыве в Одесской области. Информацию подтвердил мэр города Геннадий Труханов: «В городе слышен взрыв». Информация о месте взрыва, пострадавших и разрушениях не уточнялась.

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Российские военные нанесли удар по военному штабу ВСУ в Харькове

Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев заявил об ударе по военной академии в Харькове, где был штаб ВСУ. Предположительно, в момент атаки там были «иностранные консультанты», добавил собеседник агентства. После удара район оцепили сотрудники Службы безопасности Украины.

В тот же день стало известно о повреждении объектов инфраструктуры в подконтрольной Киеву части Запорожской области. О каких именно зданиях идет речь, сколько их и где находятся, глава областной военной администрации (ОВА) региона Иван Федоров не сообщал.

Суммарно за сутки в подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Запорожской области был зафиксирован 331 взрыв. В результате никто не пострадал.

Раскрыта причина отсутствия ударов ВС России по Верховной раде

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян отметила, что в ходе одной из телевизионных программ ей рассказали, что на Украине не понимают, почему Россия не бомбит Раду.

«Потому что это не здание Верховной Рады Украины, это здание Верховного Совета Украинской ССР, построенное советским архитектором Владимиром Заболотным, который за это получил Сталинскую премию, и у нас, очевидным образом, рука не поднимается на наше», — предложила свое объяснение журналист.

По словам Симоньян, здание Верховной Рады является объектом культурного наследия.