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10:51, 29 октября 2024Бывший СССР

В Сумской области раздался взрыв

В Сумах на фоне воздушной тревоги раздался взрыв

Фото: Leah Millis / Reuters

В Сумской области на севере Украины раздался взрыв. Об этом сообщило украинское издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

Уточняется, что взрыв был зафиксирован в Сумах. В какой части города он произошел, неизвестно. Информация о получивших повреждения объектах инфраструктуры также отсутствует.

Взрыв в Сумах раздался на фоне воздушной тревоги. Она была объявлена в Сумской области во вторник, около 09:20 по московскому времени.

Утром 29 октября серия взрывов прозвучала в Киеве. В Соломенский район города местные власти направили экстренные службы. В столице Украины, а также в Киевской, Житомирской и Черниговской областях была объявлена воздушная тревога.

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      Екатерина Грищенко
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