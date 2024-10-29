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05:45, 29 октября 2024Бывший СССР

В Киеве раздались взрывы

В Киеве прогремели взрывы, в городе объявлена воздушная тревога
СюжетВзрывы в Харькове:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Киеве раздались взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

Подробностей произошедшего в публикации не приводится. Мэр города Виталий Кличко сообщил, что в Соломенский район были направлены бригады скорой медицинской помощи.

Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, в украинской столице объявлена воздушная тревога. Сигнал тревоги также звучит в Киевской, Житомирской и Черниговской областях.

Вечером в понедельник, 28 октября, взрывы прогремели в Харькове. По предварительным данным, по центру города был нанесен удар, в результате чего вспыхнул пожар.

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      Марина Совина
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