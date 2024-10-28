В Харькове вспыхнул пожар после взрывов

Мэр Харькова Терехов: в центре города прогремели взрывы, начался пожар

В центре Харькова вспыхнул пожар после взрывов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр украинского города Игорь Терехов.

Он отметил, что, предварительно, по центру был нанесен удар. Данных о пострадавших и разрушениях пока нет.

Ранее стало известно о взрывах в Киевской области. Подробности произошедшего не уточнялись.

Незадолго до этого сообщалось о повреждении объектов инфраструктуры на подконтрольной Киеву территории Запорожской области. По данным главы областной военной администрации (ОВА) региона Ивана Федорова, в общей сложности за сутки произошло 378 взрывов.