В Запорожской области сообщили о повреждении инфраструктуры

В подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Запорожской области были повреждены объекты инфраструктуры. Об этом сообщил глава областной военной администрации (ОВА) региона Иван Федоров в своем Telegram.
О каких объектах инфраструктуры идет речь, а также сколько их было, не уточняется. Информация об их местоположении также отсутствует.
Всего за сутки в подконтрольной ВСУ части Запорожской области раздались 378 взрывов, добавил Федоров.
Утром 27 октября стало известно о взрывах в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Какие объекты инфраструктуры получили повреждения, местные власти не раскрыли.