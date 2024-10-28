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08:24, 28 октября 2024Бывший СССР

В Запорожской области сообщили о повреждении инфраструктуры

Глава ОВА Федоров: в Запорожской области были повреждены объекты инфраструктуры

Фото: Thomas Peter / Reuters

В подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Запорожской области были повреждены объекты инфраструктуры. Об этом сообщил глава областной военной администрации (ОВА) региона Иван Федоров в своем Telegram.

О каких объектах инфраструктуры идет речь, а также сколько их было, не уточняется. Информация об их местоположении также отсутствует.

Всего за сутки в подконтрольной ВСУ части Запорожской области раздались 378 взрывов, добавил Федоров.

Утром 27 октября стало известно о взрывах в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Какие объекты инфраструктуры получили повреждения, местные власти не раскрыли.

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      Екатерина Грищенко
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