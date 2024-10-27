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09:32, 27 октября 2024Бывший СССР

В подконтрольной Киеву части Запорожской области произошли взрывы

Глава Запорожской ОВА Федоров завил о повреждении объектов инфраструктуры
СюжетВзрывы в Одессе:

Фото: Thomas Peter / Reuters

В подконтрольной Киеву части Запорожской области взрывами повреждены объекты инфраструктуры. Об этом заявил глава местной областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров в Telegram.

По его словам, за сутки зафиксировано 355 взрывов. Какие именно объекты были повреждены, Федоров не уточнил.

Ранее пожар со звуками детонации произошел в Одессе на юге Украины. За несколько часов до информации об этом, мэр города Геннадий Труханов сообщил о взрывах. Он призвал жителей оставаться в укрытиях.

25 октября также сообщалось о взрывах в Соломенском районе Киева, которые произошли на фоне воздушной тревоги. Как добавил глава города Виталий Кличко, в один из домов врезался беспилотник, в результате чего начался пожар.

ЖЗЛ
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      Сергей Истомин
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