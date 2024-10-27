Масштабный пожар со звуками детонации произошел в Одессе на юге Украины. Об этом сообщили местные СМИ.
«В Одессе бушует масштабный пожар, а также слышны звуки детонации», — говорится в сообщении. Официальной информации о пожаре пока не поступало.
За несколько часов до публикаций мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил о взрыве в городе. Он призвал жителей оставаться в укрытиях.
Ранее в порту Одессы произошел пожар после удара «Искандером»
21 октября в порту Одессы произошел пожар после удара баллистических ракет ОТРК «Искандер». Одесская агломерация объединяет торговый порт, порт Черноморска и «Южный». Сюда поставляются грузы из стран НАТО, в первую очередь из Румынии.
Также в мае в Одессе после взрывов в районе складов «Новой Почты» вспыхнул мощный пожар. Сообщалось, что ракетный удар был нанесен по складам компании, которая используется Вооруженными силами Украины (ВСУ) для хранения боеприпасов и военной техники. Очевидцы сообщили о минимум двух прилетах.
Российский «Искандер» уничтожил «ценный груз» в порту Одессы
В октябре Вооруженные силы России с помощью ракеты «Искандер-М» нанесли удар по судну-контейнеровозу, доставлявшему партию боеприпасов и вооружения в порт Одессы из Европы. По данным Military Watch Magazine, в результате атаки был уничтожен очень ценный груз.
При ударе произошла вторичная детонация на местах разгрузки. В результате затонули два катера украинской пограничной службы, также есть потери среди военнослужащих ВСУ.
В Министерстве обороны России отчитались о ракетном ударе ОТРК «Искандер-М» по порту «Южный» Одесской области.
Ракетный удар был нанесен в момент разгрузки. На кадрах объективного контроля видна детонация боеприпасов
Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев заявил, что ракета «Искандер», ударившая по судну с оружием в Одессе, является одним из самых мощных оружий в мире.
«Искандер» называют грозой НАТО
Эксперт подчеркнул, что «Искандер» может бить как кассетно-осколочными снарядами для поражения площадных целей или окопанной техники, так и осколочно-фугасными для поражения точечных целей.