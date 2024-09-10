Уничтожены почти все ТЭЦ, снабжавшие Харьков энергией. Отключения света на Украине могут длиться годами

Шмыгаль заявил об уничтожении почти всех обслуживающих Харьков ТЭЦ

Бойцы армии России уничтожили практически все теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), которые снабжали энергией Харьков. Об этом во время брифинга заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Россияне практически уничтожили нам все ТЭЦки, которые были вокруг Харькова Денис Шмыгаль премьер-министр Украины

По словам политика, в данный момент власти страны организовали доставку в город небольших мобильных котельных, мощность которых не превышает одного мегаватта.

9 сентября бойцы Вооруженных сил (ВС) России провели серию мощных ударов по энергообъектам в Днепропетровской, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях. В Минэнерго Украины подтвердили, что после атаки в некоторых регионах были повреждены и обесточены подстанции.

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На Украине будущую зиму назвали самой сложной в истории

Национальная энергетическая компания (НЭК) «Укрэнерго» намерена пересмотреть свои планы на грядущую зиму из-за ударов Российской армии по энергообъектам, сообщил член наблюдательного совета НЭК Юрий Бойко.

«Вполне очевидно, что по результатам атаки необходимо будет проанализировать состояние энергосистемы, изменения, которые, безусловно, будут носить знак "минус", и, соответственно, скорректировать планы по подготовке к зиме», — подчеркнул специалист.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко назвал будущую зиму самой сложной в истории Украины. По его словам, к настоящему моменту страна потеряла половину вырабатывающих мощностей, а импорта электроэнергии не хватит, чтобы пережить холодный сезон. Веерные отключения света могут продлиться еще два-три года, так что полное восстановление энергосистемы Украины возможно лишь в 2027–2028 годах.

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В Кремле напомнили об отсутствии договоренностей с Киевом о прекращении ударов по энергообъектам

Между Москвой и Киевом не было никаких договоренностей о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре, уточнил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что на фоне событий в Курской области сложно представить, что российская и украинская стороны смогли бы договориться о чем-то. Помимо этого, Песков добавил, что наиболее приоритетной задачей для России по-прежнему остается достижение целей специальной военной операции (СВО).

Сейчас трудно себе представить возможность достижения каких-то договоренностей на фоне ситуации в Курской области Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу также напомнил, что до вторжения Вооруженных сил Украины

в Курскую область российские власти были готовы согласиться на предложение Анкары и прекратить удары по энергообъектам Украины.

По его словам, Киев сам отказался от данной инициативы, попытавшись заставить Москву выйти на переговоры на его условиях. «Для нас это было большое удивление, когда через какое-то время они (украинские власти — прим. "Ленты.ру") сказали: "Нет-нет-нет, мы не пойдем на это соглашение"», — подчеркнул он.