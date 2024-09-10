В Кремле прокомментировали сообщения о договоренностях с Киевом

Песков: договоренностей с Киевом о прекращении ударов по инфраструктуре не было

Договоренностей России и Украины о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре не было. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Песков прокомментировал сообщения о якобы договоренностях с Киевом об отказе от ударов по энергоинфраструктуре. Он подчеркнул, что никаких четких договореностей по данному вопросу не было.

«Сейчас трудно себе представить возможность достижения каких-то договоренностей на фоне ситуации в Курской области», — подчеркнул пресс-секретарь президента. Он отметил, что главной задачей для России сейчас является достижение целей специальной военной операции (СВО).

Ранее Министерство энергетики Украины сообщило о повреждении энергообъектов в шести областях страны. В частности, в Днепропетровской и Харьковской областях из-за обстрелов были обесточены подстанции и потребители.