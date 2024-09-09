Российские войска атаковали энергетические объекты в шести областях Украины

Минэнерго: ВС России атаковали энергетические объекты в шести областях Украины

За минувшие сутки Вооруженные силы (ВС) России атаковали энергетические объекты в Днепропетровской, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины в своем Telegram-канале.

В частности, в Днепропетровской и Харьковской областях из-за обстрелов были обесточены подстанции и потребители. Питание частично восстановлено. Также в Харьковской области был поврежден центральный газопровод.

Ранее в подконтрольной Вооруженным силам Украины части Запорожской области в результате взрывов были повреждены объекты инфраструктуры. ВС России нанесли за сутки более 180 ударов по территории региона.

До этого был поврежден объект критической инфраструктуры в подконтрольной Киеву части Херсонской области. Какой именно объект был атакован, не уточнялось.