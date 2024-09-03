В подконтрольной Киеву части Херсонской области сообщили о повреждении инфраструктуры

Глава украинской ОВА Прокудин: в Херсонской области повреждена инфраструктура

В подконтрольной Киеву части Херсонской области взрывом был поврежден объект критической инфраструктуры. Об этом сообщил глава украинской областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин в своем Telegram-канале.

«Российские военные попали в объект критической инфраструктуры», — написал он. При этом чиновник не уточнил, какой именно объект пострадал и где он был размещен.

Кроме того, по словам Прокудина, также были повреждены газопровод и складское помещение.

Днем ранее глава Херсонской ОВА также сообщал о повреждении инфраструктуры на территории региона. Он также не уточнил, в каком населенном пункте это произошло и о каком именно объекте идет речь.