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09:51, 3 сентября 2024Бывший СССР

В подконтрольной Киеву части Херсонской области сообщили о повреждении инфраструктуры

Глава украинской ОВА Прокудин: в Херсонской области повреждена инфраструктура

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В подконтрольной Киеву части Херсонской области взрывом был поврежден объект критической инфраструктуры. Об этом сообщил глава украинской областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин в своем Telegram-канале.

«Российские военные попали в объект критической инфраструктуры», — написал он. При этом чиновник не уточнил, какой именно объект пострадал и где он был размещен.

Кроме того, по словам Прокудина, также были повреждены газопровод и складское помещение.

Днем ранее глава Херсонской ОВА также сообщал о повреждении инфраструктуры на территории региона. Он также не уточнил, в каком населенном пункте это произошло и о каком именно объекте идет речь.

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      Александр Курбатов
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