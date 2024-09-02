Глава Херсонской ОВА сообщил о повреждении критической инфраструктуры

В Херсонской области был поврежден объект критической инфраструктуры

В Херсонской области был поврежден объект критической инфраструктуры. Об этом сообщил глава украинской Херсонской областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин.

По его словам, инфраструктура была повреждена после атаки Вооруженных сил Российской Федерации в регионе. При этом он не сообщил, в каком населенном пункте это произошло и о каком именно объекте идет речь.

Ранее глава Полтавской ОВА Филипп Пронин заявил, что в результате ракетной атаки получили повреждения объекты промышленного предприятия.

Помимо этого, и глава подконтрольной украинским войскам части Запорожской области Иван Федоров сообщал о повреждении объектов инфраструктуры. Назначенный Киевом чиновник добавил, что в течение суток по территории области было нанесено около 170 ударов.