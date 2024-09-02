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08:30, 2 сентября 2024Бывший СССР

В Полтавской области сообщили о повреждении промышленного предприятия

Глава Полтавской ОВА Пронин сообщил о повреждении промышленного предприятия
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В Полтавской области в результате ракетной атаки получили повреждения объекты промышленного предприятия. Об этом в Telegram сообщает глава местной областной военной администрации (ОВА) Филипп Пронин.

«Обломками беспилотника было повреждено административное и производственное здание одного из промышленных предприятий области», — говорится в публикации.

О каком именно предприятии идет речь, не уточняется.

Ранее о пожаре на предприятии после взрыва сообщили в Киеве. По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, горит объект в Шевченковском районе.

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      Глеб Палехов
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