В Полтавской области сообщили о повреждении промышленного предприятия

Глава Полтавской ОВА Пронин сообщил о повреждении промышленного предприятия

В Полтавской области в результате ракетной атаки получили повреждения объекты промышленного предприятия. Об этом в Telegram сообщает глава местной областной военной администрации (ОВА) Филипп Пронин.

«Обломками беспилотника было повреждено административное и производственное здание одного из промышленных предприятий области», — говорится в публикации.

О каком именно предприятии идет речь, не уточняется.

Ранее о пожаре на предприятии после взрыва сообщили в Киеве. По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, горит объект в Шевченковском районе.