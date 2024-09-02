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07:39, 2 сентября 2024Бывший СССР

В Киеве сообщили о пожаре на предприятии после взрыва

Мэр Киева Кличко: на предприятии в Шевченковском районе начался
СюжетВзрывы в Харькове:

Фото: Vladyslav Musiienko / Reuters

На предприятии в Шевченковском районе Киева начался пожар после взрыва. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

О каком именно объекте речь он не уточнил.

Кроме того, в Святошинском районе после падения обломков загорелись четыре автомобиля, в Голосеевском районе оказался поврежден корпус котельной. «Все экстренные службы работают на местах», — отметил градоначальник.

Утром 2 сентября в Киеве на фоне воздушной тревоги прозвучали взрывы. Также сообщалось в взрывах в Харькове. До этого многочисленные взрывы раздавались в украинской столице 29 августа. Тогда в Киеве прозвучало более 15 взрывов.

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      Марина Совина
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