В Киеве сообщили о пожаре на предприятии после взрыва

Мэр Киева Кличко: на предприятии в Шевченковском районе начался

На предприятии в Шевченковском районе Киева начался пожар после взрыва. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

О каком именно объекте речь он не уточнил.

Кроме того, в Святошинском районе после падения обломков загорелись четыре автомобиля, в Голосеевском районе оказался поврежден корпус котельной. «Все экстренные службы работают на местах», — отметил градоначальник.

Утром 2 сентября в Киеве на фоне воздушной тревоги прозвучали взрывы. Также сообщалось в взрывах в Харькове. До этого многочисленные взрывы раздавались в украинской столице 29 августа. Тогда в Киеве прозвучало более 15 взрывов.