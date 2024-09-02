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06:12, 2 сентября 2024Бывший СССР

В Киеве прозвучали взрывы

«Страна.ua»: в Киеве на фоне воздушной тревоги прозвучали взрывы

Фото: Maksym Diachenko / Unsplash

В Киеве на фоне воздушной тревоги прозвучали взрывы, сообщает 2 сентября украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

«Взрывы в Киеве и Харькове», — говорится в публикации.

До этого многочисленные взрывы раздавались в украинской столице 29 августа. Отмечается, что в Киеве прозвучало более 15 взрывов. Где они произошли и какие объекты инфраструктуры получили повреждения, не уточняется. Во время взрывов в городе воздушная тревога не объявлялась.

Ранее стало известно, что в городе Сумы на севере Украины были повреждены два предприятия после взрывов. Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации государства, воздушная тревога была объявлена в Сумской области вечером 1 сентября.

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      Маргарита Пименова
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