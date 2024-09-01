В Сумах произошли взрывы

Прокуратура: в Сумах на севере Украины повреждены два предприятия после взрывов

В городе Сумы на севере Украины были повреждены два предприятия после взрывов. Об этом в своем Telegram-канале сообщает прокуратура Сумской области.

«Повреждено одно из промышленных предприятий города, в частности, производственное и складское помещение… Также поврежден цех одного из местных заводов», — указано в сообщении. Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога была объявлена в Сумской области в 20:24 и продолжается до сих пор.

28 августа координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что военные России ударили по складам в Сумах и по станции, где распределяются боеприпасы для нужд украинской армии. По его информации, удар был нанесен примерно в 22:25. Атака велась в стороне сортировочной части железнодорожного вокзала, где находятся склады.

Ранее многочисленные взрывы раздались в Киеве. В столице Украины прозвучало более 15 взрывов.