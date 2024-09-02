Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:21, 2 сентября 2024Бывший СССР

В подконтрольной ВСУ части Запорожской области сообщили о повреждении инфраструктуры

Глава Запорожской ОВА Федоров сообщил о повреждении инфраструктуры

Фото: Megs Harrison / Unsplash

В подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Запорожской области были повреждены объекты инфраструктуры. Об этом в Telegram сообщил глава местной областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров.

«Поступило 9 сообщений о повреждении (...) объектов инфраструктуры», — говорится в публикации.

Назначенный Киевом чиновник добавил, что в течение суток по территории области было нанесено около 170 ударов. Какие именно объекты были повреждены, не уточняется.

Ранее о пожаре на предприятии после взрыва сообщили в Киеве. По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, горит объект в Шевченковском районе.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Обсудить
      Последние новости

      Губернатор подтвердил попадание ракеты ВСУ по детсаду в регионе России

      В Полтавской области сообщили о повреждении промышленного предприятия

      Россиянин ударил ногой полицейского и попал под следствие

      Пленный ВСУ рассказал об умалчивании командира о нахождении в Курской области

      Южная Корея вслед за Францией начала уголовное расследование в отношении Telegram

      Парень получил необычное сообщение от родственника и испугался

      Российская теннисистка назвала США вторым домом

      Белгородский губернатор показал кадры разрушений после атаки ВСУ

      В подконтрольной ВСУ части Запорожской области сообщили о повреждении инфраструктуры

      В Харьковской области заявили о причастности стран НАТО к атакам ВСУ в Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше