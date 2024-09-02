В подконтрольной ВСУ части Запорожской области сообщили о повреждении инфраструктуры

Глава Запорожской ОВА Федоров сообщил о повреждении инфраструктуры

В подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Запорожской области были повреждены объекты инфраструктуры. Об этом в Telegram сообщил глава местной областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров.

«Поступило 9 сообщений о повреждении (...) объектов инфраструктуры», — говорится в публикации.

Назначенный Киевом чиновник добавил, что в течение суток по территории области было нанесено около 170 ударов. Какие именно объекты были повреждены, не уточняется.

Ранее о пожаре на предприятии после взрыва сообщили в Киеве. По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, горит объект в Шевченковском районе.