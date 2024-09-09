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08:29, 9 сентября 2024Бывший СССР

В подконтрольной ВСУ части Запорожской области сообщили о повреждении инфраструктуры

Глава Запорожской ОВА Федоров сообщил о повреждении инфраструктуры

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Запорожской области в результате взрывов были повреждены объекты инфраструктуры. Об этом в Telegram сообщает глава местной областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров.

«Поступило 23 сообщения о повреждении (...) объектов инфраструктуры», — говорится в публикации.

Он добавил, что всего Вооруженные силы России нанесли за сутки более 180 ударов по территории региона. Какие именно объекты были повреждены, не уточняется.

Ранее взрывом был поврежден объект критической инфраструктуры в подконтрольной Киеву части Херсонской области. Какой именно объект был атакован российскими подразделениями, тогда не уточнялось.

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      Глеб Палехов
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