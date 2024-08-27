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09:53, 27 августа 2024Бывший СССР

На Украине назвали предстоящую зиму самой сложной в истории страны

Минэнерго Украины: зима 2024 будет самой сложной в истории страны

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Зиму 2024 года можно будет назвать самой сложной в истории Украины. Об этом заявил глава министерства энергетики страны Герман Галущенко, передает РИА Новости.

В компании «Укрэнерго» также заявили, что объем повреждений энергообъектов в стране чрезвычайно велик. Электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, поэтому компания призвала экономно потреблять энергию. Сам Галущенко ранее попросил население страны подготовиться к возможным блэкаутам и закупать генераторы.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский соберет Ставку по вопросам энергетики. По информации СМИ, это связано с тем, что кабинет министров провалил поручение Зеленского о защите энергетических объектов страны.

До этого на Украине ввели экстренные графики отключения электричества. Это произошло после массированного ракетного удара Вооруженных сил России по объектам критической инфраструктуры республики.

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      Илья Таксюр
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