Зеленский соберет Ставку по вопросам энергетики

Зеленский намерен провести совещание по вопросам энергетики

Президент Украины Владимир Зеленский намерен провести Ставку Верховного главнокомандующего по вопросам энергетики, передает издание «Зеркало недели».

Как пишет издание, это связано с тем, что Кабинет министров провалил поручение Зеленского о защите энергетических объектов страны. Источники «Зеркала» сообщают, что после заседания украинский лидер объявит о новых кадровых решениях.

Ранее стало известно, что дамба Киевской гидроэлектростанции (ГЭС) серьезно повреждена в результате удара Вооруженных сил (ВС) России. Как сообщается, движение по дамбе перекрыто из-за значительных повреждений.