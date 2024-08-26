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14:09, 26 августа 2024Бывший СССР

Зеленский соберет Ставку по вопросам энергетики

Зеленский намерен провести совещание по вопросам энергетики

Президент Украины Владимир Зеленский намерен провести Ставку Верховного главнокомандующего по вопросам энергетики, передает издание «Зеркало недели».

Как пишет издание, это связано с тем, что Кабинет министров провалил поручение Зеленского о защите энергетических объектов страны. Источники «Зеркала» сообщают, что после заседания украинский лидер объявит о новых кадровых решениях.

Ранее стало известно, что дамба Киевской гидроэлектростанции (ГЭС) серьезно повреждена в результате удара Вооруженных сил (ВС) России. Как сообщается, движение по дамбе перекрыто из-за значительных повреждений.

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      Валентин Карант
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