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13:53, 26 августа 2024Бывший СССР

В Киевской области сообщили о повреждении энергообъектов

Киевская администрация сообщила о повреждении двух энергообъектов в области

Фото: Vadim Ghirda / AP

В Киевской области были повреждены два энергообъекта после российского удара. Об этом сообщила областная военная администрация региона в Telegram-канале.

«В Киевской области повреждены два энергетических объекта», — заявили власти. Кроме того, повреждения получило складское помещение.

Отмечается, что оперативные службы продолжают работать. Помимо этого, в Киевской области десять часов действует воздушная тревога, добавили в военной администрации.

26 августа украинский президент Владимир Зеленский оценил атаку российских сил по инфраструктурным объектам в разных областях страны. Глава государства назвал удар комбинированным и одним из самых крупных. По его словам, уже начались восстановительные работы.

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