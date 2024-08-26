В Киевской области сообщили о повреждении энергообъектов

Киевская администрация сообщила о повреждении двух энергообъектов в области

В Киевской области были повреждены два энергообъекта после российского удара. Об этом сообщила областная военная администрация региона в Telegram-канале.

«В Киевской области повреждены два энергетических объекта», — заявили власти. Кроме того, повреждения получило складское помещение.

Отмечается, что оперативные службы продолжают работать. Помимо этого, в Киевской области десять часов действует воздушная тревога, добавили в военной администрации.

26 августа украинский президент Владимир Зеленский оценил атаку российских сил по инфраструктурным объектам в разных областях страны. Глава государства назвал удар комбинированным и одним из самых крупных. По его словам, уже начались восстановительные работы.