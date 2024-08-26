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13:33, 26 августа 2024Бывший СССР

Стало известно о серьезном повреждении Киевской ГЭС

Дамба Киевской ГЭС серьезно повреждена в результате удара

Дамба Киевской гидроэлектростанции (ГЭС) серьезно повреждена в результате удара Вооруженных сил (ВС) России. Об этом сообщает УНИАН в Telegram-канале.

УНИАН опубликовало несколько видео с последствиями удара ВС России по объекту. Как сообщается, движение по дамбе ГЭС перекрыто из-за значительных повреждений.

«Судя по кадрам — прилет пришелся в машинный зал», — подчеркнули журналисты. Отмечается, что в настоящий момент степень повреждений оценить невозможно.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал удар ВС России по украинской инфраструктуре утром 26 августа одним из самых крупных. По его словам, ВС России использовали более сотни ракет разных типов.

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      Юрий Леонов
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