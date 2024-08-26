ДТЭК: На Украине ввели экстренные графики отключения электричества

После массированного ракетного удара Вооруженных сил (ВС) России на Украине ввели экстренные графики отключения электричества. Об этом в Telegram сообщает крупнейший украинский энергохолдинг ДТЭК.

«Укрэнерго выпустило распоряжение ввести экстренные отключения света. (...) Во время экстренных отключений [запланированные] графики (...) — не действуют», — говорится в публикации.

В Министерстве энергетики Украины ситуацию со светом назвали сложной. Отмечается, что экстренные службы страны работают над восстановлением поврежденных энергетических объектов.

Ранее ВС России начали массированную ракетную атаку на Украину. По сообщениям украинской прессы, взрывы прозвучали как минимум в 14 областях страны.