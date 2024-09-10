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14:42, 10 сентября 2024Бывший СССР

Шойгу обвинил Украину в срыве инициативы по отказу от ударов по энергообъектам

Шойгу: Украина отказалась от предложения Турции не атаковать энергообъекты

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

До вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) президент России Владимир Путин был готов к предложению Турции прекратить удары по украинским энергетическим объектам. Об этом секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил в интервью «России 24».

По его словам, Киев сам отказался от этой инициативы, решив атакой на Курскую область попытаться принудить Москву пойти на переговоры на своих условиях. «Для нас это было большое удивление, когда через какое-то время они (украинские власти — прим. «Ленты.ру») сказали: "Нет-нет-нет, мы не пойдем на это соглашение"»,— отметил он.

В интервью Шойгу также сообщил о наличии мирных инициатив по Украине, подчеркнув, что ранее сделанное Путиным заявление о том, что «новые территории теперь навсегда с Россией», является основным.

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      Алевтина Запольская
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