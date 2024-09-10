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10:46, 10 сентября 2024Россия

Шойгу заявил о наличии мирных инициатив по Украине

Шойгу заявил о множестве мирных предложений по Украине
Сергей Шойгу

Сергей Шойгу. Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

У Москвы на столе много различных мирных инициатив по Украине, исходящих от других государств. О получении Россией соответствующих предложений заявил секретарь Совбеза страны Сергей Шойгу в интервью телеканалу «Россия 24».

«У России на столе много различных мирных соглашений по Украине, все они на основе стамбульского варианта [от апреля 2022 года]», — отметил Шойгу, уточнив, что заявление президента России Владимира Путина, которое он сделал в МИД, о том, что «новые территории теперь навсегда с Россией, и этот вопрос не может обсуждаться» — основное.

Секретарь Совбеза отметил, что стамбульские предложения всех устраивали и были завизированы украинской стороной.

Шойгу подчеркнул, что инициативы по Украине обсудят на встрече представителей стран БРИКС, которая пройдет 10-12 сентября.

«Темы, которые будут обсуждаться, касаются как двусторонних отношений, контактов, так и многосторонних. Конечно, мы будем обсуждать те инициативы, которые страны выдвигают в части Украины (...) Я думаю, что эта тема будет одна из основных. Разные инициативы были, в прошлом году приезжали страны Африки со своими инициативами, дальше — Бразилия и Китай, к ней присоединилось почти 110 стран, смотрят, как это все», — заключил он.

Ранее Шойгу исключил переговоры с Киевом до вытеснения украинских формирований из Курской области. Он, в частности, заявлял, что попытки Украины атаковать Курскую атомную электростанцию в Курчатове являются верхним уровнем терроризма.

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      Елена Торубарова
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