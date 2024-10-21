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01:36, 21 октября 2024Бывший СССР

В порту Одессы начался пожар после удара «Искандером»

В порту Одессы начался пожар после удара баллистических ракет ОТРК «Искандер»

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

В порту Одессы начался пожар после удара баллистических ракет ОТРК «Искандер». Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на местные паблики.

Отмечается, что одесская агломерация объединяет торговый порт, порт Черноморска и «Южный». Сюда поставляются грузы из стран НАТО, в первую очередь из Румынии.

17 октября Вооруженные силы (ВС) России ударили по обеспечивавшей работу военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины энергетической инфраструктуре. В Министерстве обороны сообщили, что удар по объектам энергетики наносился беспилотниками, артиллерией и ракетными войсками.

Также ранее сообщалось, что подконтрольный украинским властям Херсон остался без электричества после взрывов.

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      Марина Совина
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