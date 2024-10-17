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02:55, 17 октября 2024Бывший СССР

Херсон оказался обесточен после взрывов

Глава ГВА Херсона Мрочко: город остался без электричества после взрывов

Фото: Leah Millis / Reuters

Подконтрольный украинским властям Херсон остался без электричества после взрывов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава городской военной администрации (ГВА) Роман Мрочко.

«Предварительно, обесточен весь город», — рассказал он. Каких-либо подробностей он не привел.

16 октября атаке подверглась инфраструктура в Днепропетровской области Украины. Под ударом оказались Никополь, а также Марганецкая, Мировская и Червоногригорьевская общины

До этого стало известно о повреждении объекта критической инфраструктуры на территории Херсонской области. Какой именно объект пострадал, не уточнялось.

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      Марина Совина
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