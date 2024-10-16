В Днепропетровской области сообщили о повреждении инфраструктуры

Глава ОВА Лысак сообщил о повреждении инфраструктуры в Днепропетровской области

В Днепропетровской области Украины была поражена инфраструктура. Об этом сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак в Telegram.

По его словам, под ударом оказались Никополь, а также Марганецкая, Мировская и Червоногригорьевская общины. Какая именно инфраструктура получила повреждения, а также где она расположена, глава ОВА не уточнил. В результате произошедшего никто не пострадал, добавил Лысак.

Утром 16 октября стало известно о повреждении критического объекта в подконтрольной Киеву части Херсонской области. Эту информацию подтвердил глава местной ОВА Александр Прокудин.

Ранее также сообщалось о взрывах в Киевской области Украины. Они раздались на фоне воздушной тревоги.