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08:23, 16 октября 2024Бывший СССР

В Херсонской области заявили о повреждении критического объекта

Глава Херсонской ОВА Прокудин: поврежден объект критической инфраструктуры

Фото: State Emergency Service of Ukraine / Reuters

На подконтрольной Киеву части Херсонской области был поврежден объект критической инфраструктуры. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава украинской областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин.

«Попали в объект критической инфраструктуры», — говорится в публикации.

Утром 16 октября стало известно о взрывах в Киевской области. Они прогремели на фоне воздушной тревоги. Кроме того, сирены звучали в Харьковской, Сумской, Черниговской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях.

В ночь на 16 октября взрывы также произошли в Харькове.

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      Кристина Есикова
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