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21:39, 15 октября 2024Бывший СССР

В Харькове раздалось четыре взрыва

Мэр Харькова Терехов сообщил о взрыве в городе

Фото: Tsitsagi Nikita / Globallookpress.com

В Харькове раздался взрыв, об этом заявил мэр украинского города Игорь Терехов в Telegram-канале.

Он отметил, что ведется атака корректируемыми авиабомбами (КАБ), и призвал жителей соблюдать осторожность. В это же время издание «Страна.ua» со ссылкой на местные паблики сообщило, что в Харькове произошло уже четыре взрыва.

Как уточнил в Telegram-канале глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, зафиксированы попадания в Харьковском районе, информация о разрушениях проверяется.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога объявлена в Харьковской, Сумской, Черниговской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской областях, а также в Киеве и области.

Ранее стало известно о повреждении объектов инфраструктуры в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Информацию об этом подтвердил глава местной областной военной администрации Иван Федоров.

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      Марина Совина
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