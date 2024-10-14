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08:19, 14 октября 2024Бывший СССР

В Запорожской области заявили о повреждении объектов инфраструктуры

Глава ОВА Федоров: в Запорожской области были повреждены объекты инфраструктуры

Фото: Fré Sonneveld / Unsplash

В подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Запорожской области были повреждены объекты инфраструктуры. Об этом заявил назначенный Киевом глава Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров в своем Telegram-канале.

О каких объектах инфраструктуры идет речь, сколько их было и где они расположены, Федоров не сообщил. Глава ОВА уточнил, что в результате никто не пострадал.

11 октября стало известно о повреждении объекта критической инфраструктуры в Николаеве на юге Украины. Информацию о пожаре на нем подтвердил глава ОВА Виталий Ким.

В четверг также сообщалось о повреждении объекта критической инфраструктуры в подконтрольной ВСУ части Херсонской области. Об этом рассказал глава местной ОВА Александр Прокудин.

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      Екатерина Грищенко
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