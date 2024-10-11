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08:50, 11 октября 2024Бывший СССР

В Николаеве произошел пожар на объекте инфраструктуры

В Николаеве произошел пожар на объекте инфраструктуры после взрывов

Фото: State Emergency Service of Ukraine / Reuters

В Николаеве на юге Украины произошел пожар на объекте критической инфраструктуры после взрывов. Об этом заявил глава областной военной администрации Виталий Ким в своем Telegram-канале.

По его словам, в четверг днем было нанесено два удара по объекту критической инфраструктуры города. Он добавил, что в результате возник пожар, который был быстро ликвидирован спасателями. Какой именно объект пострадал, не уточняется.

Ранее в Херсонской области был поврежден объект инфраструктуры. Какой объект пострадал, также не сообщалось.

До этого в Николаеве также сообщали о повреждении объекта инфраструктуры в результате ракетного удара. Сообщается, что никто не пострадал.

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      Илья Таксюр
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