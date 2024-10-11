Под Херсоном поврежден объект критической инфраструктуры

Глава Херсонской ОВА Прокудин сообщил о повреждении критической инфраструктуры

На территории подконтрольной украинским войскам части Херсонской области был поврежден объект критической инфраструктуры. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава местной областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин.

О каком именно объекте идет речь, в публикации не уточняется.

Вечером в четверг, 10 октября, сообщалось о атаке на электроподстанцию в окрестностях Одессы. В результате удара есть пострадавшие. До этого появилась информация о взрывах в городе.

В тот же день стало известно о повреждении объекта инфраструктуры в Николаеве на юге Украины. По нему был нанесен ракетный удар, в результате чего вспыхнул пожар. Никто не пострадал.