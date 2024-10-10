В Одессе сообщили об ударе по электроподстанции

«Страна.ua»: по электроподстанции в Одессе был нанесен удар, есть раненые

По электроподстанции в окрестностях Одессы был нанесен удар. Об этом в своем Telegram-канале сообщает украинское издание «Страна.ua».

Утверждается, что из-за удара в городе могут возникать перебои с подачей электроэнергии. Отмечается, что в результате удара есть раненые.

До этого армия России нанесла удар по контейнеровозу в Одессе, после чего поднялось пламя высотой более 30 метров. «Прилет по контейнеровозу был хорош. Что там хранилось в овраге — понятия не имею», — сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Ранее в Николаеве на юге Украины был поврежден объект инфраструктуры. По словам мэра города Александра Сенкевича, инфраструктура получила повреждения в результате ракетного удара вечером 9 октября. На объекте произошел пожар.