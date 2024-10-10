Стало известно об ударе по контейнеровозу в порту Одессы

Лебедев: ВС России нанесли удар по контейнеровозу в порту Одессы

Армия России нанесла удар по контейнеровозу в Одессе, после чего поднялось пламя высотой более 30 метров. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

«Прилет по контейнеровозу был хорош. Что там хранилось в овраге — понятия не имею», — сообщил Лебедев. Он добавил, что высота пламени говорит о том, что оно появилось не в результате падения обломков.

Ранее Telegram-канал «Донбасский партизан» сообщил, что ВС России нанесли удар по судну с вооружением для систем противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В ДП заявляют, что были уничтожены контейнеры с вооружением ПВО, цистерны с топливом, инженерное оборудование, три грузовых автомобиля ВСУ и катер морской охраны.