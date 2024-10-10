Стало известно об ударе по судну с вооружением для ВСУ в Одесской области

«ДП»: судно с вооружением для систем ПВО ВСУ повреждено при ударе под Одессой

Грузовое судно с вооружением для систем противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Украины (ВСУ) было повреждено в результате удара по портовой инфраструктуре Одесской области. Об этом заявляет Telegram-канал «Донбасский партизан» (ДП).

«Вечером 9 октября российские силы нанесли серию ударов по портовой инфраструктуре в Одесской области. Первая ракета повредила сам причал, вызвав разрушения на месте разгрузки, вторая — нанесла прямой удар по корпусу судна, что привело к мощному взрыву», — указано в сообщении.

В ДП заявляют, что были уничтожены контейнеры с вооружением ПВО, цистерны с топливом, инженерное оборудование, три грузовых автомобиля ВСУ и катер морской охраны.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что несколько ударов зафиксированы в портовой зоне в украинском Ильичевске в Одесской области, могло быть попадание в емкость с горюче-смазочными материалами. Также он заявил, что попадание могло быть и в танкер, подробности уточняются.