Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:33, 10 октября 2024Бывший СССР

Стало известно об ударе по судну с вооружением для ВСУ в Одесской области

«ДП»: судно с вооружением для систем ПВО ВСУ повреждено при ударе под Одессой

Кадр: Telegram-канал «Донбасский Партизан»

Грузовое судно с вооружением для систем противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Украины (ВСУ) было повреждено в результате удара по портовой инфраструктуре Одесской области. Об этом заявляет Telegram-канал «Донбасский партизан» (ДП).

«Вечером 9 октября российские силы нанесли серию ударов по портовой инфраструктуре в Одесской области. Первая ракета повредила сам причал, вызвав разрушения на месте разгрузки, вторая — нанесла прямой удар по корпусу судна, что привело к мощному взрыву», — указано в сообщении.

В ДП заявляют, что были уничтожены контейнеры с вооружением ПВО, цистерны с топливом, инженерное оборудование, три грузовых автомобиля ВСУ и катер морской охраны.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что несколько ударов зафиксированы в портовой зоне в украинском Ильичевске в Одесской области, могло быть попадание в емкость с горюче-смазочными материалами. Также он заявил, что попадание могло быть и в танкер, подробности уточняются.

Что думаешь? Оцени!
      Валентин Карант
      Обсудить
      Последние новости

      Кадыров пригрозил кровной местью сенатору и депутатам. Он заявил, что на него готовили покушение. Что об этом известно?

      Российские врачи спасли мужчину с аневризмой аорты размером с гранат

      Россиянин развел в квартире свору собак и год их не выгуливал

      МИД России заявил о неизменности оценки роли США в конфликте на Украине

      По факту случайного выстрела российского школьника в одноклассницу возбудили дело

      Известный актер назвал главное преимущество Москвы перед городами Европы

      Мужчина ударил россиянку палкой в поезде в Индии и украл у нее телефон

      Российская школьница заболела рожей из-за новых кроссовок

      «Погиб наш дорогой брат Киллер». Командир «Ахмата» сообщил о смерти на СВО лучшего из известных ему штурмовиков

      Наряд 45-летней Кэти Холмс на прогулке раскритиковали в сети со словами «больно смотреть»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше