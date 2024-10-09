Стало известно об ударах в портовой зоне украинского Ильичевска

Лебедев: в портовой зоне Ильичевска зафиксировали несколько ударов

Несколько ударов зафиксированы в портовой зоне в украинском Ильичевске в Одесской области, могло быть попадание в емкость с горюче-смазочными материалами (ГСМ). Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

По его словам, несколько прилетов в портовую зону Ильичевска было зафиксировано за последние полчаса. Один из них был сдвоенный, что может означать попадание в емкость с ГСМ. Также он заявил, что попадание могло быть и в танкер, подробности уточняются.

Ранее Лебедев сообщал, что российские военные нанесли удар по порту в Одессе и по Ильичевску. Удары были нанесены в момент разгрузки.