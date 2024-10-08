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06:19, 8 октября 2024Бывший СССР

ВС России нанесли удар по порту в Одессе

Подпольщик Лебедев: ВС России ударили по портам в Одессе и Ильичевске

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские военные нанесли удар по порту в Одессе. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

По его словам, атаке также подвергся порт в городе Ильичевск. Собеседник агентства уточнил, что удары были нанесены в момент разгрузки.

Ранее Вооруженные силы (ВС) России ударили с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» по судну со снарядами для украинской армии возле Одессы.

Позднее Минобороны России опубликовало кадры атаки. В ведомстве сообщили, что судно доставило партию боеприпасов и вооружения для Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Европы.

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      Марина Совина
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