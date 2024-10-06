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13:57, 6 октября 2024Россия

ВС России ударили «Искандером» по судну со снарядами для ВСУ возле Одессы

Минобороны: ВС России ударили «Искандером» по судну со снарядами возле Одессы

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Вооруженные силы (ВС) России ударили с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» по судну со снарядами для Вооруженных сил Украины (ВСУ) возле Одессы. Об этом передает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.

Как сообщается, ВС России нанесли удар по месту разгрузки контейнеровоза с боеприпасами для ВСУ в порту Южный населенного пункта Новые Беляры Одесской области. На опубликованном видео видна детонация снарядов после удара «Искандера».

«Ракетный удар был нанесен в момент разгрузки боеприпасов. (...) Морское судно доставило партию боеприпасов и вооружения в порт Одесской области из Европы», — сообщили в Минобороны.

Ранее ВС России ударили по аэродрому в Староконстантинове и базе ВСУ под Одессой. Как отмечается, удары наносились с применением авиации и ударных БПЛА.

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      Алевтина Запольская
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