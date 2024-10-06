ВС России ударили по аэродрому в Староконстантинове и базе ВСУ под Одессой

Вооруженные силы (ВС) России ударили по аэродрому в Староконстантинове и базе Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Одессой. Об этом сообщило Министерство обороны России в своем Telegram-канале.

Ведомство сообщило о нанесении ударов по аэродрому ВСУ в Хмельницкой области и базе горючего под Одессой, а также пунткам управления украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Как отмечается, удары наносились с применением авиации и ударных БПЛА ВС России.

«Нанесено поражение базе горючего в районе города Одесса, инфраструктуре аэродрома Староконстантинов в Хмельницкой области», — подчеркнули в Минобороны.

Ранее стало известно о возможной гибели военного ВВС США на Украине после удара по F-16. При этом многие Telegram-каналы сочли эту информацию фейковой.