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12:35, 6 октября 2024Россия

ВС России ударили по аэродрому в Староконстантинове

ВС России ударили по аэродрому в Староконстантинове и базе ВСУ под Одессой

Фото: Андрей Катаев / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России ударили по аэродрому в Староконстантинове и базе Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Одессой. Об этом сообщило Министерство обороны России в своем Telegram-канале.

Ведомство сообщило о нанесении ударов по аэродрому ВСУ в Хмельницкой области и базе горючего под Одессой, а также пунткам управления украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Как отмечается, удары наносились с применением авиации и ударных БПЛА ВС России.

«Нанесено поражение базе горючего в районе города Одесса, инфраструктуре аэродрома Староконстантинов в Хмельницкой области», — подчеркнули в Минобороны.

Ранее стало известно о возможной гибели военного ВВС США на Украине после удара по F-16. При этом многие Telegram-каналы сочли эту информацию фейковой.

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