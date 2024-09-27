Военный ВВС США погиб на Украине после удара по F-16

«ВО»: жена инструктора США Стивена сообщила о его гибели после удара по F-16

Военнослужащий Военно-воздушных сил США по имени Стивен погиб в результате удара по аэродрому Староконстантинова в Хмельницкой области Украины, где были уничтожены пять истребителей F-16. Об этом рассказала его жена Мелания Малвин-Паркер, сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

По его информации, американка утверждает в социальных сетях, что накануне на Украине погиб ее супруг, согласившийся принять участие в программе для иностранных инструкторов.

«Его не было дома много месяцев, и теперь его нет. И я не понимаю, как они собираются вернуть моего мужа из этого ... Староконстантинова? Хватит. Наши люди погибают, и кто знает, где и за что?» — написала Мелания.

При этом многие Telegram-каналы сочли эту информацию фейковой.

26 сентября сообщалось о нанесении удара по двум истребителям F-16 Вооруженных сил Украины (ВСУ) на аэродроме Староконстантинов Хмельницкой области.

Первый F-16, переданный Вашингтоном, Украина потеряла 28 августа, ударом по тому же аэродрому Староконстантинов. Тогда на следующий день депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила, что F-16 был сбит ракетой переданного Украине зенитного ракетного комплекса Patriot. Пилоту выжить не удалось.