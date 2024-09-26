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12:55, 26 сентября 2024Бывший СССР

Стало известно о поражении двух истребителей F-16 ВСУ

«Военное дело»: ВС России нанесли удар по двум истребителям F-16

Фото: Thomas Lohnes / Getty Images

Telegram-канал «Военное дело» сообщил о нанесении удара по двум истребителям F-16 Вооруженных сил Украины (ВСУ) на аэродроме Староконстантинов Хмельницкой области.

«Удар нанесен из воздушной засады четырьмя МиГ-31К ВКС РФ с гиперзвуковым комплексом "Кинжал"», — указано в сообщении.

Отмечается, что удар по самолетам пришелся при попытке взлета с опозданием, были поражены два истребителя, переданные Нидерландами.

Первый F-16, переданный Вашингтоном, Украина потеряла 28 августа, ударом по тому же аэродрому Староконстантинов. Тогда на следующий день депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила, что F-16 был сбит ракетой переданного Украине зенитного ракетного комплекса Patriot. Пилоту выжить не удалось.

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      Валентин Карант
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